Joe Keery nel cast di Finalmente l'Alba, il nuovo film diretto da Saverio Costanzo

Finalmente l'alba, il nuovo progetto diretto da Saverio Costanzo.

Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sugli interpreti del progetto, le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane in Italia.

I primi nomi confermati tra le fila del cast di Finalmente l'alba sono stati infatti quelli di Lily James, Willem Dafoe, Rachel Sennott e Rebecca Antonac.

Ora si aggiunge alla lista anche quello di Joe Keery, l'apprezzato interprete di Steve nella serie Stranger Things creata dai fratelli Duffer. L'attore ha recentemente completato le riprese di Marmalade, insieme a Camila Morrone e Aldis Hodge, che racconta la storia di un uomo di provincia che finisce in carcere e spera di potersi riunire con l'amore della sua vita.

La trama del film di Saverio Costanzo è ancora avvolta dal mistero e non resta che attendere per scoprire qualche dettaglio in più.