Joe Jonas: "Ho inviato un selfie a Timothée Chalamet, ma lui non mi ha mai risposto"

Anche le grandi star "ghostano" altre grandi star, e questo è il caso di Timothée Chalamet, che a quanto pare ha completamente ignorato il cantante dei Jonas Brothers Joe Jonas.

Domenica 1 dicembre, il cantante di Waffle House ha condiviso un video su TikTok in cui racconta con tono scherzosamente triste di aver inviato un selfie all'attore di Wonka quasi un anno fa. "Lo scorso dicembre ho inviato a Timothee Chalamet un messaggio dal telefono di un mio amico, con un mio selfie", ha scritto Jonas, mostrando lo screenshot del messaggio di testo.

La slide successiva del suo post su TikTok mostrava un altro selfie. "A dicembre non mi ha ancora risposto. Spero che questo aiuti!", ha aggiunto l'attore speranzoso.

Joe Jonas posted a Tiktok mentioning Timothée Chalamet! pic.twitter.com/G2M2HeEZTN — Timothée Chalamet Updates (@timotheeupdates) December 2, 2024

La canzone "Thoughts of You" di Ole 60 ha fatto da sottofondo al post, che si concludeva con la scritta: "Sintonizzatevi su questo canale il prossimo dicembre per un aggiornamento". I fan hanno commentato il TikTok di Jonas, confortandolo scherzosamente. "Sta solo pensando a una buona risposta, arriverà presto", ha scritto un'ammiratrice.

Per quello che vale, Chalamet ha avuto un 2024 piuttosto impegnativo. In primavera l'attore ha girato A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan in cui interpreta l'iconico cantautore. In autunno, Chalamet ha anche girato Marty Supreme a New York City con Gwyneth Paltrow.

Tra la lavorazione del film e la promozione di Dune 2 insieme a Wonka all'inizio dell'anno, l'attore è riuscito a trovare un po' di tempo per rilassarsi, festeggiando alle Bahamas il compleanno della fidanzata Kylie Jenner. Più recentemente, l'attore di Dune si è imbucato in un concorso per sosia di sé stesso a Washington Square Park.

Joe Jonas, nel frattempo, si appresta a pubblicare il suo prossimo album da solista, Music for People Who Believe in Love. Il progetto è stato anticipato dai singoli "Work It Out" e "What This Could Be".