Joe Alwyn e Dean-Charles Chapman nel film di Lena Dunham "Catherine Called Birdy"

Joe Alwyn e Dean-Charles Chapman saranno i protagonisti di Catherine Called Birdy, il nuovo progetto che verrà scritto e diretto da Lena Dunham.

Il lungometraggio si basa sul romanzo scritto da Karen Cushman e la storia sarà ambientata in epoca medievale.

Il film Catherine Called Birdy racconta le avventure di una teenager mentre affronta la vita e cerca di evitare il matrimonio combinato che il padre ha organizzato per lei. Joe Alwyn avrà la parte dello zio della ragazza, mentre Dean-Charles Chapman sarà il fratello maggiore di Birdy.

Nel cast del lungometraggio ci saranno anche Andrew Scott e Bella Ramsey.

Le riprese sono attualmente in corso e Lena Dunham sarà coinvolta anche come produttrice in collaborazione con Working Title Films, Good Thing Going, Tim Bevan , Eric Fellner e Jo Wallett.

Joe Alwyn ha recentemente recitato in film come La Favorita e Harriet e, prossiamente, sarà impegnato anche sul set della serie limitata Conversations With Friends prodotta per Hulu. Chapman, invece, ha avuto la parte di Tommen Baratheon nella serie Il Trono di spade e, successivamente, ha fatto parte del cast del film 1917.