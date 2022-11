Joaquin Phoenix è intrattabile sul set? La risposta di James Gray

Alcuni comportamenti borderline di Joaquin Phoenix hanno alimentato la sua leggenda del suo essere difficile sul set, fino a diventare intrattabile nei momenti di crisi. Ma il regista James Gray è intervenuto in difesa dell'attore smentendo le voci.

Per James Gray, non è tutto bianco o nero quando si tratta di attori ritenuti "difficili" con cui lavorare. Mentre alcune star hanno elenchi di colleghi con cui non lavoreranno mai, Gray ha difeso il premio Oscar Joaquin Phoenix, che ha diretto in Two Lovers e nel dramma storico The Immigrant.

C'Mon C'Mon: Joaquin Phoenix in un'immagine

"Perché Joaquin Phoenix è 'difficile'? Non è difficile. Lui è un grande. È 'difficile' nel migliore dei modi. Lo vorrebbero tutti uno così difficile", ha detto Gray a Vulture. "Difficile per me è chi non si presenta in tempo. Oppure non ricorda le battute. Oppure parla di continuo e interferisce con il processo. Difficile non è chi mi fa molte domande sul personaggio. Quello non è essere difficile!"

L'importanza dell'attore

Secondo James Gray, l'etichetta che ha colpito Joaquin Phoenix e altri attori è in realtà causata dal fatto che i registi moderni non si relazionano con gli attori come dovrebbero durante il processo creativo:

Joaquin Phoenix protesta a Londra con Animal Equality

"Non credo che la maggior parte dei registi oggi sia immersa in una tradizione in cui l'attore è tutto. Sono sullo schermo e la loro onestà emotiva è fondamentale. Quindi dico a me stesso e agli altri, 'Alla fine, devono vincere le motivazioni'. È incredibilmente difficile recitare in modo brillante. Se voglio fare l'ingegnere aeronautico, al liceo ci sono molte cose che posso imparare che si applicheranno alla mia futura specializzazione e poi alla professione. Ma con la recitazione, mettere in scena la recita del liceo non ti permette di capire cosa significhi essere un attore, perché mettere in scena la recita del liceo significa accontentare le mamme e i papà nell'ultima fila, mentre recitare per il il cinema, nella sua forma migliore, è quasi l'opposto: ignorare il bisogno di compiacere".

Disappointment Blvd: Joaquin Phoenix e Ari Aster "Litigavano e facevano pace nel giro di pochi secondi"

Il regista aggiunge: "Con Joaquin, l'etichetta di 'difficile' arriva perché diventa molto aperto sulla sua vulnerabilità e sul suo bisogno di sentirsi al sicuro in uno spazio. Joaquin al tavolo legge, quando è il suo turno di parlare, dice: 'Stronzate, stronzate, stronzate, la mia battuta. Stronzate, stronzate.' Non vuole rivelarsi lì. Sai, alcune persone alzano gli occhi al cielo. Ma gli attori devono essere protetti e amati".