Joaquin Phoenix nel cast del prossimo film di Ari Aster, un progetto western

Joaquin Phoenix collaborerà nuovamente con Ari Aster, dopo il film Beau ha paura che arriverà ad aprile, e il nuovo progetto sembra sarà di genere western.

Il regista ha rivelato questo dettaglio in una nuova intervista rilasciata al New York Times in cui ha confermato che sta già sviluppando il progetto.

Ari Aster, nell'articolo, svela che il suo prossimo lungometraggio sarà "quasi certamente" un western. Il regista, tuttavia, non ha svelato dettagli relativi alla storia, mantenendo, come accaduto in precedenza, il segreto che circonda ogni volta i suoi progetti.

Joaquin Phoenix sembra aver apprezzato la sua esperienza sul set di Beau ha paura e ha deciso di proseguire la collaboreazione creativa.

L'attore, durante la sua carriera, ha lavorato più volte con gli stessi registi, come accaduto con Ridley Scott, James Gray, James Mangold e Paul Thomas Anderson.

Beau is Afraid: cosa ci aspettiamo dal nuovo film di Ari Aster

Attualmente il premio Oscar è impegnato sul set di Joker: Folie à Deux e non è stato svelato in quale fase di sviluppo si trova il nuovo film di Aster, ancora senza un titolo ufficiale.

Nell'attesa si potrà comunque vedere l'attore diretto dal regista in occasione di Beau ha paura. Il film racconta l'emozionante odissea di un uomo che attraversa varie stagioni della sua esistenza, tra sfide quotidiane e scenari imprevedibili, in una sorprendente epopea umana.