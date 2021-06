Joanne Linville è morta a 93 anni, l'attrice è stata tra i protagonisti di Star Trek

Joanne Linville è morta domenica 20 giugno 2021 all'età di 93 anni a Los Angeles, l'attrice era conosciuta per essere stata la prima comandante romulana nella serie Star Trek.

A confermare la triste notizia è stato il suo agente che ha svelato a Variety il decesso della protagonista di numerose serie televisive.

L'attrice Joanne Linville era nata a Bakersfield, in California, ed è stata una presenza fissa nel mondo televisivo dagli anni '50 agli anni '80 e recitando in oltre 100 film.

L'interprete, oltre a essere conosciuta per il suo ruolo in Star Trek, ha fatto parte del cast di progetti prestigiosi come Ai confini della realtà, È nata una stella con protagonista Barbra Streisand, Studio One, Kraft Theatre e Alfred Hitchcock Presents.

Tra gli show in cui ha recitato ci sono inoltre Gunsmoke, Hawaii Five-O, Barnaby Jones, Naked City e One Step Beyond.

Il comunicato stampa con cui si annuncia la morte dell'attrice dichiara: "Linville ha avuto una vita piena. Una in cui lo spirito, la passione per l'arte e per la vita sono state una fonte di ispirazione per tutte le persone che hanno avuto il piacere di conoscerla".

Joanne Linville si era sposata nel 1962 con Mark Rydell e la coppia ha avuto due figli, Amy e Christopher Rydell, diventati attori. Negli anni '80 ha iniziato a insegnare recitazione con Stella Adler e ha scritto un libro intitolato Seven Steps to an Acting Craft.