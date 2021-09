J.K. Simmons star del thriller The Woods

J.K. Simmons sarà uno dei protagonisti del thriller The Woods, diretto da Michelle Schumacher che ne ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Carolyn Carpenter.

Il progetto sarà prodotto da Randle Schumacher per conto di Rubber Tree Produtions.

Al centro della storia raccontata nel film The Woods ci sarà una teenager che soffre di ansia a causa di un evento tragico legato al suo passato che si ritrova a essere preda di uno sociopatico che le dà la caccia per ucciderla.

J.K. Simmons ha dichiarato: "Non volevo interpretare nessun personaggio davvero spaventoso quando i nostri figli erano giovani, in parte perché non volevo avesse delle conseguenze su di loro se avessero visto il film e anche perché non volevo portare quell'energia a casa con me dopo un intenso giorno di lavoro sul set".

I figli dell'attore premio Oscar sono ora all'università e quindi non ci sono più ostacoli personali alla sua scelta di interpretare un villain.

Nel cast del thriller ci sono anche Allen Leech, Fernanda Urrejola e Isabelle Anay.

Simmons ha recentemente recitato nel film La guerra di domani accanto a Chris Pratt.