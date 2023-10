J.K. Rowling: 'Sarei più che felice di andare in prigione per le mie opinioni sui trans'

J.K. Rowling ha scelto Twitter (ora conosciuto come X) per affermare che sarebbe 'più che felice di andare in prigione per le mie opinioni sui transgender'.

La creatrice di Harry Potter ha rivelato che sarebbe disposta a scontare una pena in prigione per le sue opinioni sulle donne transgender. J.K. Rowling ha risposto a un articolo apparso sul Mail on Sunday in cui si affermava che il governo laburista in Gran Bretagna potrebbe rendere un reato gli attacchi basati sull'identità di genere.

Migliaia di persone hanno criticato questa decisione, dicendo che porterà inevitabilmente a condanne in carcere per coloro che si rifiutano di accettare che "un uomo possa diventare una donna", o anche solo per non aver utilizzato i pronomi richiesti da una persona transgender.

"Starò volentieri due anni in prigione se l'alternativa è l'obbligo di dire cose in cui non credo e la negazione forzata della realtà e dell'importanza del sesso", ha dichiarato la Rowling su X, il social network precedentemente noto come Twitter. Decine di migliaia di utenti hanno osannato il suo "essere disposta a commettere un reato per difendere la libertà di espressione."

Prima di questo post, la Rowling aveva pubblicato una foto dalla rivista Dazed, che nel 2018 aveva proiettato lo slogan "Ripetete con noi: Le donne transgender sono donne" sugli uffici del Ministero della Giustizia britannico. La celeberrima scrittrice ha semplicemente scritto "No" nella didascalia della foto.