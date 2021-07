J.K. Rowling, Katherine Waterston: "Importante opporsi pubblicamente alle sue idee anti-trans"

Katherine Waterston ha dichiarato che per lei è stato importante mostrare pubblicamente il suo sostegno alla comunità trans dopo le affermazioni transfobiche di J.K. Rowling della scorsa estate.

Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, Eddie Redmayne e Katherine Waterston in una foto del film

Pu recitando nella saga di Animali fantastici, Katherine Waterston ha voluto dissociarsi esplicitamente dalle esternazioni di J.K. Rowling che non condivide affatto, come ha spiegato in un intervista all'Indipendent.

Dopo le polemiche scatenate dai tweet transfobici della Rowling, Waterston ha preso la parola sui social media condividendo un articolo intitolato "Le donne trans non sono una minaccia per le donne cis, ma noi rappresentiamo una minaccia per loro se le emarginiamo" sottolineandone alcuni passaggi. In uno si legge: "Mi dispiace, non puoi essere femminista se non sei a favore dei diritti umani di tutti, in particolare per i diritti umani delle altre donne." Quando le è stato chiesto dall'Independent perché si fosse fatta avanti per opporsi ai commenti della Rowling, Waterston ha risposto:

"Perché ero associata a un progetto cinematografico... Poiché ero associata ad Animali fantastici, mi è sembrato importante comunicare la mia posizione. Ci si chiedeva se potesse essere raggruppata per associazione con le opinioni di altre persone."

J.K. Rowling, Rupert Grint torna a parlare delle accuse di transfobia: "Lei è un genio ma..."

Sono molti gli attori delle saghe create da J.K. Rowling intervenuti nel dibattito dissociandosi dalle posizioni della scrittrice inglese, Oltre a Katherine Waterston, anche Daniel Radcliffe, Emma Watson e Eddie Redmayne hanno ribadito il sostegno alla comunità trans condannando le critiche nei loro confronti.

Al momento Katherine Waterstone è impegnata nelle riprese di Animali Fantastici 3, che arriverà nei cinema il 15 luglio 2022.