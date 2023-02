J.K. Rowling: BBC chiede scusa per aver permesso a Stacey Henley di definire "transfobica" la scrittrice

I responsabili della BBC hanno ricevuto 199 lamentele dopo che J.K. Roweling è stata criticata duramente da un'ospite della trasmissione radiofonica PM, in onda su Radio 4, sostenendo che sia transfobica.

I commenti, secondo gli ascoltatori, non sarebbero stati motivati e il presentatore non avrebbe difeso in nessun modo la scrittrice, non presente alla conversazione.

Evan Davis, all'inizio del mese, ha infatti permesso a Stacey Henley, che è una donna transgender e direttrice di The Gamer, di dichiarare che J.K. Rowling ha "delle opinioni disgustose", promuove la transfobia e sta attivamente portando avanti una campagna contro le persone trans.

La conversazione, iniziata per parlare del videogioco Hogwarts Legacy, si è rapidamente spostata sulle dichiarazioni della creatrice di Harry Potter.

Davis, alcuni minuti dopo, ha provato a ribattere dichiarando che non la definiebbe transfobica, tuttavia gli ascoltatori non hanno apprezzato lo scambio poco equilibrato.

La BBC ha chiesto scusa sostenendo che la trasmissione radiofonica ha proposto una "caratterizzazione ingiusta" delle opinioni sulle tematiche transgender da parte dell'autrice. Un portavoce dell'emittente ha aggiunto: "Accettiamo che non ci sia stata una replica sufficiente alle dichiarazioni che sono state fatte e abbiamo sbagliato. Questa è un'area difficile e controversa che cerchiamo davvero duramente di coprire in modo equo e nel modo corretto sulla BBC. Tuttavia avremmo dovuto mettere in discussione in modo più diretto con Stacey Henley per quanto riguarda le sue dichiarazioni e chiediamo scusa per non averlo fatto".

Davis ha ammesso su Twitter: "Penso che forse siamo rimasti bloccati perché in realtà stavamo cercando di non discutere su J.K. Rowling o sulla sostanza dei suoi punti di vista". Il conduttore ha aggiunto: "Doveva essere (ed era) un dibattito in corso sul gioco tra i fan". Evan ha concluso sottolineando che avrebbe dovuto essere più chiaro nel sottolineare che l'opinione dell'ospite riguardante il motivo per il boicotaggio del gioco era personale e discutibile.