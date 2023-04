JK Rowling attacca l'Università di Edimburgo per aver annullato la proiezione di un film "Anti-Trans"

JK Rowling ha re-twittato un post attaccando l'Università di Edimburgo per aver annullato la proiezione di un film che è stato considerato 'Anti-Trans'.

L'Università di Edimburgo si è detta "delusa" dopo essere stata costretta ad annullare la proiezione di un film, che alcuni hanno definito "Anti-Trans", che tratta la tematica dei diritti delle donne e l'ideologia transgender. Anche JK Rowling si è unita alle proteste, attaccando l'università per questa decisione che, a suo parere, è corrotta e viola la libertà di pensiero.

Adult Human Female è un film indipendente di Reality Matters che doveva essere proiettato mercoledì, ma l'Università di Edimburgo ha interrotto l'evento dopo che i sostenitori dei diritti trans hanno organizzato una protesta fuori dal Gordon Aikman Lecture Theatre, definendo l'evento "dannoso per la sicurezza e il benessere delle persone LGBT".

J.K. Rowling ha re-twittato un post critico nei confronti di questa decisione scritto da Kathleen Stock, un'accademica che si è dimessa dalla Sussex University nel 2021 a causa di una lite sui diritti trans. "L'Università di Edimburgo blocca la proiezione di un film nel proprio campus. La libertà di pensiero accademica non interessa a queste persone. Sono una vergogna", ha scritto la Stock su Twitter.

Reality Matters ha twittato: "L'hanno fatto di nuovo. La nostra proiezione del film è stata annullata. La libertà di riunione per le donne è morta all'Università di Edimburgo. Chiunque ne sia sconvolto, per favore, scenda a protestare, dobbiamo difendere i diritti delle donne. La salvaguardia dei bambini e dei giovani è a rischio, così come la realtà biologica, la ragione e anche la democrazia. La negazione della realtà ha un prezzo."