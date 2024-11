J.K. Rowling ancora contro le atlete trans: "Sono una minaccia per l'equità negli sport femminili"

J.K. Rowling si è scagliata contro il popolare conduttore John Oliver su X per il suo sostegno agli atleti transgender negli sport femminili, definendolo una "persona indubbiamente intelligente" che "spara cazzate assolute".

L'autrice di Harry Potter - che negli ultimi anni è finita sotto tiro per le sue opinioni estreme sulle donne trans che molti percepiscono come anti-trans - sta facendo di nuovo notizia in queste ultime ore per la sua risposta a un recente segmento del talk show di Oliver "Last Week Tonight" in onda tutte le settimane su HBO.

"Ci sono pochissime ragazze trans che gareggiano nelle scuole superiori", ha detto Oliver nel segmento. "Anche se ce ne fossero di più, questi - come tutti gli altri - variano in termini di capacità atletiche e non ci sono prove che rappresentino una minaccia per la sicurezza o l'equità".

Il conduttore ha quindi aggiunto: "Infine, se volete veramente affrontare la più grande preoccupazione per la maggior parte delle ragazze che praticano sport al liceo, dovreste preoccuparvi meno di questo e più dell'inquietante assistente allenatore di pallavolo che continua a mettere like ai loro post su Instagram, cazzo".

Daniel Radcliffe: "Criticare J.K. Rowling è importante, non tutti nel franchise la pensano come lei"

La Rowling ha risposto in un lungo post su X: "Non c'è niente di bello in tutto questo, perché John Oliver ha generosamente donato il suo tempo per la mia associazione di beneficenza Lumos e mi è piaciuto molto quando l'ho incontrato, ma Dio solo sa se avete bisogno di un esempio di ragionamento motivato e di bias di conferma, questo video fa per voi".

L'autrice ha continuato definendo Oliver "una persona indubbiamente intelligente che spara cazzate assolute per sostenere qualcosa che vorrebbe fosse vero, ma che non lo è". Di recente, la Warner Bros. ha confermato che la Rowling sarà coinvolta nella serie di Harry Potter in arrivo nel 2027 e che le sue opinioni controverse non hanno influenzato il lavoro.

"Più e più volte mi sono scontrata con uomini che sostengono esattamente quello che Oliver fa qui, usando gli stessi argomenti", ha proseguito la scrittrice. "Con la faccia tosta di chi dice 'credete alla scienza', gli uomini dicono 'in realtà non abbiamo ancora dati sufficienti per dire se gli uomini e i ragazzi sono più forti e più veloci delle donne e delle ragazze'. Quelli del 'siate gentili' non riescono a capire quale sia il problema".

La Rowling ha aggiunto che Oliver è tra coloro che cercano di "indennizzarsi contro le ripercussioni delle élite culturali dei media, del mondo accademico e dell'editoria, che si sono dimostrate più che pronte a prendere a calci nel sedere le persone che non si attengono ai mantra approvati - persone che hanno molto da perdere sono attualmente pronte a rendersi ridicole".

Eddie Redmayne in disaccordo con J.K. Rowling: "Sostengo le persone transessuali"

Quindi, ha concluso: "Se volete dire al mondo che siete felici di vedere le donne subire lesioni, umiliazioni e la perdita di opportunità sportive per sostenere un'ideologia elitaria postmoderna abbracciata da una frazione minima della popolazione mondiale, va bene; vi è consentita la vostra opinione. Ma se avete appena detto che le ragazze non meritano uno sport leale, forse dovreste ripensare all'uso della predazione sessuale contro le giovani donne, fin troppo reale e comune, come battuta finale della vostra 'tagliente' barzelletta".