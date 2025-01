J.K. Rowling paragona Neil Gaiman ad Harvey Weinstein: "Perché il pubblico adesso tace?"

Si aggrava la posizione di Neil Gaiman, dopo che altre accuse di violenza sessuale da parte di numerose donne sono emerse nelle ultime ore. Anche J.K. Rowling fa sentire la sua voce, paragonando l'autore di Sandman e American Gods ad Harvey Weinstein e chiedendosi perché nel suo caso in molti tacciano.

Non molto tempo dopo che il New York magazine ha pubblicato la sua storia di copertina concentrandosi sulle accuse nuove e vecchie contro Neil Gaiman da parte di più donne, la creatrice di Harry Potter si è rivolta ai social media con tono polemico. Non estranea a critiche per le sue posizioni transfobiche, J.K. Rowling ha chiamato in causa Harvey Weinstein, riconosciuto pubblicamente colpevole di stupri e molestie e condannato dal tribunale.

"Il pubblico letterario che aveva un sacco di cose da dire su Harvey Weinstein prima che fosse condannato è rimasto stranamente in silenzio di fronte alle molteplici accuse contro Neil Gaiman da parte di giovani donne che non si erano mai incontrate, eppure - come nel caso di Weinstein - raccontano in modo straordinario storie simili", ha scritto Rowling questa mattina su X, riportando poi un dettaglio scabroso del racconto di una delle accusatrici.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Abusi di potere

Come nel caso di Harvey Weinstein, Neil Gaiman non è accusato solo di violenza sessuale, ma anche di aver utilizzato accordi di non divulgazione e ricompense per mettere a tacere le sue presunte vittime. Inoltre, come Weinstein, Bill Cosby, Danny Masterson e altri che hanno affrontato la giustizia negli ultimi anni per stupro e aggressione, i resoconti di donne che non si conoscono tra loro sembrano rivelare un comportamento ricorrente.

Basandosi su informazioni ed elementi contenuti nel podcast in sei parti di Tortoise Media Master: The Allegations Against Neil Gaiman, l'articolo del New York magazine di Lila Shapiro intitolato There Is No Safe Word raccoglie le testimonianze di otto donne in totale, tre finora tenute segrete. I presunti attacchi, alcuni dei quali si dice siano avvenuti con il figlio di Gaiman nelle vicinanze contro donne nella tarda adolescenza fino ai primi vent'anni, avrebbero avuto luogo nell'antica residenza di Gaiman nell'Empire State, nel nord dello stato. Altri incidenti si sono verificati in Nuova Zelanda quando lui, l'allora coniuge e membro delle Dresden Doll Amanda Palmer e il loro bambino erano in isolamento per Covid.

Definendo le precedenti relazioni consensuali e negando qualsiasi aggressione, il portavoce di Neil Gaiman non ha ancora commentato le nuove accuse.

Sia Netflix che Prime Video hanno progetti con il pluripremiato scrittore e sceneggiatore, con la seconda stagione di The Sandman in attesa di una data di uscita e l'episodio finale di Good Omens, della durata di 90 minuti, che porrà fine allo show. Mentre Gaiman si è ritirato dallo sviluppo di Good Omens lo scorso settembre, quando è emersa la prima serie di accuse contro di lui, nessuno degli streamer ha risposto alle richieste di Deadline di commentare l'accaduto.