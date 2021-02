J.J. Abrams: HBO Max ordina la sua nuova serie Subject to Change

J.J. Abrams è il creatore della nuova serie Subject to Change di cui HBO Max ha ufficialmente ordinato la produzione di una prima stagione.

Il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore esecutivo tramite la sua Bad Robot.

Jennifer Yale, già nel team di Legion e Da Vinci's Demon, sarà la showrunner del nuovo progetto destinato al piccolo schermo.

Al centro della trama di Subject to Change ci sarà uno studente universitario disperato che accetta di partecipare a un test clinico che dà il via a un'avventura che distorce la realtà.

J.J. Abrams ha dichiarato: "Tessere questa trama piuttosto folle con Jenn è stato incredibilmente divertente e sono grato nei suoi confronti e per tutte le persone di HBO Max per l'opportunità di portare in vita questa storia".

Sarah Aubrey, a capo dei contenuti di HBO Max, ha aggiunto: "Non vediamo l'ora di proporre questo thriller complesso e che fa aprire gli occhi su HBO Max. Porterà gli spettatori a vivere un'avventura inaspettata, mettendo in luce la brillantezza creativa di J.J., Jennifer e del team di Bad Robot".