Jisoo delle Blackpink e l'attore Ahn Bo-hyun stanno insieme

L'idol Jisoo, una delle quattro componenti delle Blackpink, e l'attore Ahn Bo-hyun hanno una relazione: a confermarlo in via ufficiale anche la YG Entertainment, l'etichetta discografica della band femminile più celebre del momento.

Jisoo e Ahn Bo-Hyun

Quando si tratta di relazioni sentimentali, nel mondo del k-pop e dei k-drama è sempre difficile stabilire cosa sia reale e cosa solo frutto di rumor e speculazioni. Questa volta, tuttavia, sembra proprio che la notizia sia ufficiale.

La maggiore delle Blackpink, Kim Jisoo, e l'attore di Her Private Life e See You in My 19th Life Ahn Bo-hyun si stanno frequentando.

A darne la conferma - dopo che Dispatch ha diffuso le foto dei due nelle vicinanze della dimora della cantante - è stata la stessa casa discografica di Jisoo, la YG Entertainment, che ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito, assieme alla FN Entertainment, etichetta a cui è legato Ahn Bo-Hyun.

"Jisoo e Ahn Bo-hyun si stano frequentando. Speriamo possiate tifare per loro con calore e affetto".

Inoltre, pare che la stessa Jisoo abbia riferito simili dichiarazioni al sito, come si evincerebbe da un video condiviso proprio da Dispatch (via Koreaboo): "Siamo ancora agli inizi [della relazione] per cui sto procedendo con cautela. Ci stiamo conoscendo poco a poco".

La reazione del web

Ovviamente, la notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, e tutti i principali outlet, dalla BBC alla CNN, hanno riportato la storia.

D'altronde, come potrebbe non essere così quando si tratta di una delle beniamine dei fan di ognidove e uno degli attori coreani più promettenti?