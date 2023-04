Coachella 2023, da Rosalía alle Blackpink: chi sta incantando il pubblico al celebre festival (FOTO e VIDEO)

In questi giorni si sta svolgendo negli Stati Uniti il Coachella, uno dei festival musicali più celebri e frequentati al mondo, e quest'anno l'hyper per l'esibizione dei grandi nomi scelti, come Rosalía, Calvin Harris e Blackpink era alle stelle. Ma vediamo come sta andando l'evento.

È giunto quel momento dell'anno in cui chi è dalle parti del'Empire Polo Club di Indio in California può dire di star partecipando a uno degli eventi più attesi del panorama musicale internazionale, il Coachella, che anche quest'anno sta vantando spettacolari performance da parte degli artisti in programma, per un'edizione già indimenticabile.

Dopo un primo giorno che ha visto esibirsi artisti come Bad Bunny, Blink 182 e Gorillaz, come riporta anche Pitchfork, il secondo appuntamento per questa edizione ha portato sul palco (e tra il pubblico) tante altre star da ogni angolo del pianeta.

Ecco, infatti, chi si è esibito nella giornata di Sabato 15 aprile, e di cui è possibile rivedere le performance sul canale YouTube ufficiale del Coachella:

4:05pm - Marc Rebillet

4:20pm - 070 Shake

5:35pm - Charli XCX

7:00pm - Rosalía

9:00pm - BLACKPINK

11:35pm - Calvin Harris

Tante le sorprese durante le esibizioni, come ad esempio l'apparizione sul palco di Troye Sivan, unitosi a Charli XCX per cantare il brano 1999.

Tra gli Headliner della seconda giornata è poi arrivato il momento di uno dei gruppi più attesi del festival, le Blackpink, che hanno portato a casa anche il record per la performance del Coachella con il maggior numero di visualizzazioni su YouTube.

E il K-pop riesce ad essere protagonista assoluto anche senza salire sul palco, con il più giovane membro dei BTS, Jung Kook, tra la folla, a godersi le performance dei colleghi (e tra i trend topic sui social).

Intanto, numerose altre star hanno partecipato all'evento in qualità di spettatori, come ad esempio Camila Cabello e Shawn Mendes (che hanno fatto parlare di loro anche per via di un possibile riavvicinamento sentimentale, dopo essersi lasciati nel 2021 dopo una relazione di quasi due anni).

Di tutto e di più, insomma, a un Coachella che ha ancora tanto da regalare agli appassionati di musica e spettacolo.