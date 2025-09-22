Jimmy Kimmel torna in tv: ABC annuncia la fine della sospensione del conduttore

ABC ha annunciato il ritorno di Jimmy Kimmel sugli schermi televisivi dopo la tanto discussa sospensione che lo hanno tenuto distante dal salotto del suo talk show per circa una settimana.

Disney e ABC hanno confermato la decisione con un comunicato ufficiale in cui spiegano quanto accaduto negli ultimi giorni.

L'annuncio di Disney e ABC

Il comunicato con cui si conferma che martedì il talk show sarà di nuovo in onda spiega: "Lo scorso mercoledì abbiamo preso la decisione di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione tesa in un momento emotivo per la nostra nazione". Disney e ABC hanno aggiunto: "Si tratta di una decisione che abbiamo preso perché sentivamo che alcuni dei commenti erano stati compiuti nel momento sbagliato e fossero insensibili. Abbiamo trascorso gli ultimi giorni avendo delle conversazioni riflessive con Jimmy Kimmel, e dopo quelle conversazioni, abbiamo raggiunto la decisione del ritorno dello show nella serata di martedì".

I motivi della sospensione

La sospensione del conduttore era stata presa dopo alcuni commenti legati alla morte dell'attivista Charlie Kirk che avevano sollevato le proteste di alcune emittenti e sostenitori del conservatore.

La rimozione del talk show di Kimmel dalla programmazione ha portato a una protesta travolgente da parte della comunità creativa, con oltre 400 star del cinema e della tv (tra cui Tom Hanks e Martin Short) che avevano firmato una lettera aperta criticando quanto accaduto e sostenendo che andasse contro il principio di libertà di parola esistente negli Stati Uniti, posizione sostenuta dai sindacati.

Bob Iger, CEO di Disney, e Dana Walden, responsabile di Disney Entertainment, hanno approvato la decisione del ritorno del talk show sostenendo che si tratti di una decisione presa tenendo in considerazione il bene dell'azienda, non fattori esterni o la pressione mediatica esistente in questi giorni.

Per ora non è stato svelato se Nextar Media e Sinclair, che avevano criticato duramente le parole di Jimmy Kimmel che aveva attaccato quella che riteneva fosse una 'strumentalizzazione' del giovane accusato di omicidio e la reazione del presidente Donald Trump, manderanno in onda le nuove puntate.