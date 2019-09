Jim Parsons e Mayim Bialik, star di The Big Bang Theory, produttori della serie Carla

Le star di The Big Bang Theory Jim Parsons e Mayim Bialik collaboreranno per produrre Carla, comedy che avrà come protagonista l'ex interprete di Amy.

Jim Parsons e Mayim Bialik, star di The Big Bang Theory, collaboreranno nuovamente in occasione della comedy Carla, ispirata alla serie britannica intitolata Miranda.

Il progetto, prodotto da Warner Bros. TV, è destinato al network Fox che ha ordinato la produzione di Carla in vista di un debutto sugli schermi americani nell'autunno 2020. Mayim Bialik, che sarà anche protagonista della comedy, e Jim Parsons, interpreti in The Big Bang Theory di Amy e Sheldon, saranno coinvolti come produttori esecutivi della serie.

Carla è stata scritta da Darlene Hunt e racconta la storia di una donna di 39 anni che lotta ogni giorno contro la società e sua madre per dimostrare che non si può ottenere tutto ciò che si vuole ed essere comunque felici. Per questo motivo la donna ha investito tutti i soldi che i suoi genitori hanno risparmiato per organizzare il suo matrimonio nell'apertura di un Cat Café a Louisville, Kentucky.

Michael Thorn ha spiegato che avere l'occasione di lavorare con Parsons e Bialik sarà un vero privilegio e la serie proporrà un punto di vista femminile molto forte che renderà il progetto per il piccolo schermo in grado di distinguersi all'interno del panorama televisivo.