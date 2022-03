Jim Henson: Ron Howard regista del documentario sul creatore dei Muppet

Ron Howard sarà il regista di un documentario dedicato a Jim Henson, il creatore dei Muppet.

Il progetto sarà prodotto dal filmmaker in collaborazione con Brian Grazer e il team di Disney Original Documentary.

Il documentario, ancora senza un titolo ufficiale, sarà diretto e prodotto da Ron Howard e l'obiettivo è di realizzare il "ritratto" definitivo della vita di Jim Henson.

Il film verrà realizzato con la collaborazione e la partecipazione della famiglia Henson che metterà a disposizione filmini amatoriali, fotografie, sketch e i diari personali dell'artista.

Howard potrà inoltre accedere all'archivio della The Jim Henson Company che, come ricorda la famiglia del creatore dei Muppet in un comunicato, è un "tesoro che riflette il lavoro di nostro padre, la sua vita privata e le fonti di ispirazione e che è stato mantenuto con attenzione negli ultimi 30 anni sotto la guida dell'archivista Karen Falk". Gli Henson hanno aggiunto: "Sarà elettrizzante scoprire la storia che emergerà da questi materiali passando nelle mani un filmmaker davvero grandioso come Ron Howard, che ha lo spirito e la personalità perfetti per raccontare la storia di Jim Henson".

Tra le opere più conosciute di Jim Henson, oltre ai Muppet, ci sono Sesame Street, Dark Crystal e Labyrinth - Dove tutto è possibile. Il regista ha inoltre realizzato The Storyteller, show che aveva prodotto alla fine degli anni '80 in collaborazione con Anthony Minghella e che univa riprese live-action e momenti realizzati usando delle marionette.