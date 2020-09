Jim Carrey attacca Donald Trump:"Le epidemie non si preoccupano delle campagne di rielezione"

In un saggio pubblicato su The Atlantic, Jim Carrey ha attaccato per l'ennesima volta il presidente Donald Trump. In particolare la star ha preso di mira la reazione di Trump alla pandemia di Coronavirus, criticando l'ultima convention repubblicana che si è tenuta nel Cortile Sud della Casa Bianca, definendola "uno spettacolare super diffusore di COVID-19 totalmente illegale".

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

"Il pubblico del Cortile Sud della Casa Bianca avrà creduto che potesse perdere la sua di vita, ma dopo la grande notte ora rischia d'infettare altri americani. Trump e il GOP [Partito Repubblicano] hanno deciso di non dare ascolto alla scienza, lasciandoci impotenti durante un'epidemia. Ma per quanto ne so, alle epidemie non interessano le campagne di rielezione. Non si spengono di fronte ai servizi segreti né soccombono alle intimidazioni di squadre di sicari. E non rispettano le famiglie degli aspiranti monarchi lussuriosi" è la veemente invettiva di Jim Carrey.

Carrey ha concluso il suo saggio invitando gli americani ad un voto usando la sua consueta ironia:"Dobbiamo votare per la decenza, per l'umanità e uno stile di vita che catturi ancora una volta l'immaginazione dei bambini di tutto il mondo, ragazzi come me".

Jim Carrey ha criticato diverse volte il presidente attraverso delle vignette pubblicate sui social, in aperto contrasto con le scelte della Casa Bianca guidata da Donald Trump.

La star di Ace Ventura recentemente ha interpretato il Dottor Robotnik nella trasposizione cinematografica del videogioco Sonic, dal titolo Sonic - Il film, diretto da Jeff Fowler, con James Marsden e Taika Sumpter. Attualmente su Sky sono disponibili gli episodi della seconda stagione di Kidding, la serie che vede Jim Carrey interpretare il protagonista Jeff Piccirillo.