Jim Carrey ricorda: "Nel 2018 ho pensato mi restassero solo 10 minuti di vita"

Jim Carrey ha svelato che la foto della copertina del suo nuovo libro Memoirs and Misinformation è stata scattata nel 2018 quando era convinto che gli erano rimasti solo 10 minuti da vivere.

L'attore era infatti alle Hawaii quando ha ricevuto un messaggio in cui si dichiarava che l'area stava per essere colpita da alcuni missili.

L'attore ha rivelato: "La copertina è il mio volto dopo che mi era stato detto che mi erano rimasti dieci minuti di vita. Ed è accaduto realmente. Era stato detto per sbaglio che dei missili stavano per colpire le Hawaii. Ero lì. Stavo scrivendo. La mia assistente Linda mi ha chiamato, stava piangendo, ha detto 'Abbiamo solo 10 minuti'. Ho risposto: 'Cosa stai dicendo?'. Ha detto 'Stanno arrivando dei missili'". Il messaggio diramato per errore invitava gli abitanti a cercare rifugio e sottolineava che non era un'esercitazione.

Jim Carrey ha aggiunto: "Non potevo andarmene dall'isola. Quindi ci siamo chiesti: dovremmo cercare di ritrovarci tutti insieme? Ho detto 'Non voglio morire in macchina'. E abbiamo dovuto dirci addio".

L'attore ha proseguito il racconto di quei momenti drammatici: "Ho semplicemente deciso di fare una lista di ciò per cui ero grato. Non riuscivo a smettere di pensare alle cose meravigliose che mi erano accadute e alle benedizioni che avevo ricevuto, è stato bello. E sono arrivato al momento in cui mancavano due minuti e ho scoperto che non stava in realtà per accadere nulla. E tutto ciò che avevo pianificato di fare era chiudere gli occhi ed essere grato perché avevo avuto una bella vita".

Jim Carrey, parlando a The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon, ha quindi rivelato in modo ironico la sua reazione quando ha scoperto che si trattava di un falso allarme: "Mi sono inca***to e sono cadute delle teste".