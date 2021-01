Jessie Buckley e Rory Kinnear star di Men, nuovo film diretto da Alex Garland

Alex Garland tornerà alla regia con il film Men e i protagonisti saranno Jessie Buckley e Rory Kinnear.

Il filmmaker sarà nuovamente impegnato dietro la macchina da presa dopo l'ottima accoglienza riservata alla serie limitata Devs, prodotta per FX.

Il nuovo progetto racconterà la storia di una giovane donna che decide di compiere un viaggio nella campagna inglese da sola dopo la morte del suo ex marito. Alex Garland ha scritto anche la sceneggiatura di Men e nel team della produzione ci saranno anche Scott Rudin, Eli Bush, Andrew Macdonald e Allon Reich.

Jessie Buckley, per ora, non ha ancora raggiunto l'accordo definitivo con i realizzatori nonostante l'interessamento e gli incontri già avvenuti. L'attrice, nel cast della quarta stagione di Fargo, sarebbe comunque la prima scelta per la parte della protagonista. Rory Kinnear sarebbe invece già coinvolto nel lungometraggio.

Il regista Alex Garland ha in passato diretto i film Annientamento ed Ex Machina, ottenendo un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico.