Jessica Jaymes: morta la pornostar, aveva 43 anni

Jessica Jaymes è morta: la celebre pornostar aveva 43 anni ed è stata trovata priva di vita nella sua casa a San Fernando Valley, in California.

Secondo alcune fonti il corpo privo di sensi di Jessica Jaymes, una delle attrici e imprenditrici più note nel mondo del porno, sarebbe stato travato a casa sua da un amico, altre fonti parlano invece dell'ex marito, preoccupato perché non riusciva a contattarla. I medici, arrivati sul posto, hanno provato a rianimare l'attrice ma non c'è stato nulla da fare e ne hanno dichiarato il decesso sul posto. In attesa dei risultati dell'autopsia, affidata al medico legale della contea di Los Angeles, la morte di Jessica Jaymes resta sconosciuta. Sembra tuttavia che l'attrice in passato abbia sofferto di convulsioni.

Jessica Jaymes era nata in Alaska ma all'età di dieci anni si era trasferita in Arizona. Nel 2002 fa il suo debutto nel mondo del porno, nel 2004 firma un contratto in esclusiva per la rivista Hustlers e lo stesso hanno ottiene il premio Hustler Honey of the Year. Nella sua carriera di porno attrice Jessica James è apparsa in più di 200 film e ha fondato un suo sito internet dove gli abbonati possono godersi decine di clip che la vedono protagonista.

Jessica ha partecipato al reality di Playboy TV Totally Busted ed ha peso parte ad alcuni episodi della serie televisiva Weeds dell'emittente Showtime ed ad alcuni programmi come l'Howard Stern Show, il Celebrity Rehab Sober House e a il Vivid Valley della HBO.

Jessica Jaymes era molta attiva sui social, sei giorni aveva scritto "Ciao ragazzi, mi prendo una breve pausa per un paio di giorni, mi scuso e spero che ognuno di voi stia avendo il miglior momento sessuale della sua vita".

una foto di Jessica Jaymes

Jessica Jaymes, che prima di entrare nel mondo del porno è stata un'insegnante, alcuni anni fa aveva fondato una sua casa di produzione, la Spizoo, che l'ha voluta ricordare su twitter con un post affettuoso "era la persona più generosa che potessimo incontrare, creativa, energica, reale ed onesta, una vera star". Altre star legate all'industria del porno l'hanno voluta ricordare sui social. Romi Rain, che Jessica aveva aiutato a muovere i primi passi come attrice nel mondo del porno ha scritto "mi sono sempre sentita ben accetta da lei, motivata dai tanti successi e grata di averla come amica". L'ex modella di Playboy Jaclyn Taylor ha twittato "trovavi sempre il modo per far sorridere le persone, la tua energia era elettrica". L' Adult Performers Actors Guild ha scritto che i suoi lavori e la sua bellezza non saranno dimenticati mentre la Brazzers, casa di produzione di film per adulti, ha scritto "la notizia della morte di Jessica ci rattrista profondamente, le nostre condoglianze vanno ai suoi familiari ed amici per aver subito una tale devastante perdita".