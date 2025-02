Jessica Gunning, star di Baby Reindeer, nel cast del nuovo film di Steven Soderbergh

L'attrice Jessica Gunning, interprete di Martha in Baby Reindeer, farà parte del cast di The Christophers, nuovo film diretto da Steven Soderbergh.

Jessica Gunning, reduce dal successo di Baby Reindeer, ha ottenuto un altro importante ruolo: l'attrice è infatti entrata a far parte del cast di The Christophers, il nuovo film diretto da Steven Soderbergh.

Il ruolo di Martha nella miniserie creata da Richard Gadd sta aprendo all'attrice molte porte nel mondo di Hollywood, in particolare dopo la vittoria dell'Emmy per la sua interpretazione.

L'arrivo di 'Martha' nel film di Soderbergh

La dark comedy The Christophers, oltre alla nuova arrivata Jessica Gunning, avrà nel cast anche Ian McKellen, Michaela Cole e James Corden.

Jessica nella serie Netflix

Le riprese sono attualmente in corso nella città di Londra e al centro della trama ci sono i figli di un artista, in passato famoso, che ha ingaggiato un falsario per completare le sue opere in modo che possano essere scoperte e vendute dopo la sua morte.

La star di Baby Reindeer ha recitato recentemente in altre serie come The Outlaws, Back e Fortitude, oltre ad aver fatto parte del cast di Pride ed essere stata impegnata a teatro accanto a Cate Blanchett nella produzione, targata National Theatre, di When We Have Sufficiently Tortured Each Other.

Il team al lavoro sul film

La sceneggiatura è stata firmata da Ed Solomon, in passato collaboratore di Steven Soderbergh in occasione di No Sudden Move e Full Circle.

I produttori del film saranno Michael Schaefer e Mike Larocca, tramite la loro Department M.

Soderbergh, recentemente, ha realizzato anche Black Bag, con star Cate Blanchett e Michael Fassbender, in arrivo a marzo sugli schermi. Tra gli interpreti ci sono anche Regé-Jean Page, Marisa Abela, Naomie Harris, Tom Burke e Pierce Brosnan. La trama ufficiale, per ora, non è stata svelata online.