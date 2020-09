Jessica Chastain sarà la cantante country Tammy Wynette nella miniserie George & Tammy

Jessica Chastain interpreterà la leggenda della musica country Tammy Wynette in una miniserie intitolata George and Tammy, prodotta da Spectrum Originals e Paramount Network. Inizialmente il progetto era stato sviluppato come un film da Fox Searchlight diversi anni fa, prima di decidere di ricavarne un prodotto seriale.

George and Tammy racconta la storia della potente coppia della musica country americana, composta da George Jones e Tammy Wynette, la cui complicata relazione ha ispirato alcune delle canzoni più iconiche di tutti i tempi. La serie è stata creata dalla sceneggiatrice Abe Sylvia, produttrice esecutiva insieme a Josh Brolin - che interpreterà George Jones - e Jessica Chastain. Il dramma è basato sul libro The Three of Us: Growing Up with Tammy and George, scritto dalla figlia della coppia, Georgette Jones.

"Ho letto per la prima volta la sceneggiatura del lungometraggio di Abe alcuni anni fa e non sono riuscita a togliermela dalla testa: l'esame della fragilità umana e della redenzione è così inaspettato, dato lo sfarzo e il fascino dell'argomento. Pensavamo tutti di sapere chi fosse Tammy Wynette ma c'è molto di più in lei che non abbiamo mai visto. Jessica porta la sua incredibile e profonda intelligenza, empatia e forza per togliere tutti gli strati di questa superstar" ha dichiarato Katherine Pope, capo di Spectrum Originals.