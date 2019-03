Jessica Chastain porterà nelle sale la storia di George Eliot con il film The Honeymoon

Jessica Chastain si occuperà dello sviluppo del film The Honeymoon, ispirato all'opera di Dinitia Smith, in cui si racconterà la luna di miele di George Eliot, avvenuta a Venezia nell'estate del 1880. La scrittrice britannica si era infatti sposata con un uomo molto più giovane di lei, John Walter Cross, dopo la morte del suo compagno George Henry Lewes. George inizia quindi a riflettere sulla sua decadenza fisica e sul timore di ritrovarsi da sola.

George Eliot era il nome d'arte di Mary Ann Evans, scelto per essere considerata in modo serio in un periodo in cui le autrici, solo perché donne, venivano ritenute in grado solo di scrivere storie d'amore. Tra le sue opere più famose ci sono Il mulino sulla Floss, Middlemarch, Romola e Daniel Deronda.

Jessica Chastain si occuperà del lungometraggio tramite la sua casa di produzione Freckle Films, fondata nel 2016, che ha già realizzato in passato The Zookeeper's Wife ed Eve, diretto da Tate Taylor.