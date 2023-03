Jessica Chastain sarà la protagonista della miniserie The Savant, prodotta per Apple TV+

Jessica Chastain è stata scelta per interpretare l'investigatrice protagonista della miniserie The Savant.

Jessica Chastain è stata scelta come protagonista di The Savant, miniserie di otto episodi, nata dalla mente di Melissa James Gibson, che sarà prodotta per Apple TV+. L'attrice vestirà i panni di un'investigatrice privata che cerca di prevenire i crimini d'odio.

Jessica Chastain ha ricevuto gli elogi della critica per la sua interpretazione di Tammy Wynette, la famosa cantante di musica country che l'attrice ha portato sul piccolo schermo con la serie George & Tammy. Il progetto raccontava la storia d'amore tra l'artista e George Jones, anche lui stella del panorama country statunitense.

Il nuovo lavoro di Melissa James Gibson, co-creatrice di Anatomia di uno scandalo, disponibile su Netflix, è composto da otto episodi e si basa su una storia vera pubblicata da Andrea Stanley su Cosmopolitan. La giornalista parteciperà al progetto in qualità di consulente.

The Savant, che dà il titolo alla serie, è il nome dell'investigatrice top-secret interpretata da Jessica Chastain. Al centro delle sue indagini ci sono gli uomini più violenti della nazione. The Savant si infiltra online nei gruppi che diffondono odio. "Avviso sui contenuti: questa storia contiene dettagli su violenza e violenza sessuale", si legge nella intro del racconto pubblicato da Cosmopolitan.

The Savant sarà prodotta da Fifth Season e Anonymous Content.