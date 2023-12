Jessica Chastain conferma che non reciterà nel film I sette mariti di Evelyn Hugo

Jessica Chastain ha posto fine alle speranze dei fan del romanzo I sette mariti di Evelyn Hugo, scritto da Taylor Jenkins Reid, sostenendo che non sarà la protagonista del film.

Il progetto di realizzare un adattamento della storia è stato annunciato nel marzo 2022 da Netflix e, per ora, non è ancora stato svelato il cast.

La storia raccontata nel libro

Tra le pagine del libro I sette mariti di Evelyn Hugo si racconta la storia di un'icona del cinema che, all'età di 79 anni, racconta alla giornalista Monique Grant tutti i dettagli relativi alla sua ascesa verso la fama, alla sua relazione con Celia St. James, e con i suoi sette mariti. Alla regia del film ci sarà Leslye Headland (Russian Doll), mentre lo script sarà firmato da Liz Tigelaar (Brothers & Sisters).

Le dichiarazioni della star

Jessica Chastain, intervistata da E! News, ha ora dichiarato: "Amo come siano entusiasti i fan. Quando stavo lavorando a Broadway, ogni giorno, erano fuori, mentre stavo firmando autografi, con i libri. Adoro quanto sia meravigliosa quella fan base".

La star ha però confermato che non sarà coinvolta nel progetto e le possibilità che interpreti la protagonista sono "pari a zero", nonostante i fan del romanzo la considerino perfetta per il ruolo di Celia.

Jessica ha ribadito: "Non vedo l'ora di vedere il film, e sono dispiaciuta nel deludere tutti quanti lì fuori".

L'attrice, spiegando perché a Broadway si rifiutava di firmare le copie del romanzo, aveva raccontato: "Mi è stato chiesto tante volte dai fan di firmare libri che diventeranno film in cui non sono coinvolta a livello contrattuale. Mi sembra sbagliato e come se mi assumessi il merito del lavoro di altre persone. Dirò quindi che non firmerò perché non li realizzerò, ma questo non vuol dire che io abbia letto una sceneggiatura scritta male".