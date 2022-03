Jesse Williams: "Ho lasciato Grey's Anatomy, i pagamenti per il mantenimento dei figli devono essere ridotti"

Jesse Williams ha rivelato di aver pagato per mesi 50.629 dollari per il mantenimento dei figli e adesso chiede che la somma venga ridotta, non recitando più in Grey's Anatomy da oltre un anno.

Jesse Williams ha chiesto di ridurre i suoi pagamenti per il mantenimento dei figli dopo aver lasciato Grey's Anatomy: l'attore 40enne, che ha due figli Sadie, otto anni, e Maceo, cinque, con Aryn Drake-Lee, deve pagare 50.000 dollari al mese alla sua ex moglie per il mantenimento dei bambini.

Williams ha recentemente chiesto un riduzione della sua rata mensile dopo aver lasciato il suo ruolo storico nella celeberrima serie medica statunitense. Atti giudiziari ottenuti da E! News affermano che Jesse ha dichiarato di aver avuto una "riduzione significativa del suo reddito", considerando che precedentemente guadagnava 260.000 dollari per episodio.

"Chiedo alla Corte di ridurre il mantenimento dei figli a un importo ragionevole che posso permettermi, data la significativa riduzione del mio reddito", ha spiegato l'attore, prima di aggiungere: "Non sono più nel cast di Grey's. La mia ultima paga è arrivata nel maggio del 2021."

Jesse Williams ha concluso dicendo: "In precedenza pagavo il mantenimento dei figli ad Aryn per la somma complessiva di 50.629 dollari al mese in base all'ordinanza della Corte. Il mantenimento dei figli si basava anche sulle mie altre fonti di reddito, che includevano occasionali piccoli lavori di recitazione e pubblicità. Tutte le mie fonti di reddito sono molto inferiori a quanto guadagnavo per recitare in Grey's Anatomy."