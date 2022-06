Jesse Williams: l'ex moglie accusa la star di Grey's Anatomy di molestie e bullismo

Sembra che ci sia ancora molta tensione tra Jesse Williams e la sua ex moglie Aryn Drake-Lee riguardo all'accordo per la custodia dei loro due figli: la donna ha accusato l'attore di bullismo e molestie dopo che i due anno divorziato nel 2020 mettendo fine al loro matrimonio.

Williams ha vinto una precedente battaglia legale contro Aryn dopo che il tribunale ha consentito di ridurre significativamente i suoi pagamenti mensili per il mantenimento dei figli a causa del suo cambiamento di reddito dopo aver lasciato il dramma medico di successo della ABC.

Adesso però, la Drake-Lee ha reso pubblica un'e-mail che aveva inviato agli avvocati di Williams in cui suggeriva che l'attore avesse complicato deliberatamente lo svolgimento di una pratica burocratica: "Ormai è chiaro, sono state diffuse false dichiarazioni provenienti sia dal tuo cliente, il mio ex marito, sia dal tuo studio legale e dagli avvocati coinvolti."

"Bullizzarmi, molestarmi e fare i capricci quando non siete riusciti ad ottenere quello che volete non è un comportamento maturo. Questo è uno schema ripetitivo che, a quanto pare, segue uno schema ben preciso. State cercando di creare più caos possibile per poi incolpare me per questo", ha concluso l'ex moglie di Jesse Williams.