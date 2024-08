Jesse Plemons, Riz Ahmed e Sophie Wilde nel cast del nuovo film di Alejandro G. Iñàrritu

Il cast del nuovo film diretto da Alejandro G. Iñàrritu, che avrà come star Tom Cruise, sta iniziando a delinearsi.

Tra gli interpreti del progetto, ancora senza un titolo ufficiale, ci saranno anche Jesse Plemons, Riz Ahmed e Sophie Wilde.

I primi dettagli del film

La sceneggiatura del progetto è stata scritta da Alejandro González Iñárritu in collaborazione con Sabina Berman, Alexander Dinelaris e Nicolas Giacobone. Al centro della trama ci sarà l'uomo più potente al mondo che intraprende una missione per dimostrare di essere il salvatore dell'umanità prima che il disastro che lui stesso ha scatenato distrugga tutto.

Tra gli interpreti del lungometraggio, realizzato da Warner Bros e Legendary Entertainment, ci saranno anche Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde, e Riz Ahmed che sta concludendo le trattative con la produzione.

Tom Cruise, oltre ad avere il ruolo principale, sarà coinvolto anche come produttore esecutivo del film.

Il ritorno sul set del regista

Per ora non è stato svelato quando inizieranno le riprese del progetto, considerando inoltre gli impegni di Cruise sul set del prossimo capitolo della saga action Mission: Impossible, attualmente in corso nel Regno Unito e che hanno visto l'attore impegnato in spettacolari scene d'azione.

Il film sarà il prossimo progetto di Iñárritu realizzato con uno studio dopo Revenant, in grado di incassare oltre 500 milioni di dollari ai box office e far conquistare al suo protagonista Leonardo DiCaprio un premio Oscar che l'attore ha inseguito per molti anni durante la sua carriera.

Cruise aveva lavorato con Warner Bros per l'ultima volta in occasione di Edge ot Tomorrow, ma in precedenza ha recitato in altri progetti sostenuti dallo studio come Magnolia, Rock of Ages, Intervista col vampiro ed Eyes Wide Shut, oltre a Risky Business.