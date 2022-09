Jeremy Strong protagonista delle miniserie sull'11 settembre e sulla tragedia del Boeing 737 Max

Jeremy Strong sarà protagonista di due miniserie, una sull'incidente del Boeing 737 che ha causato 346 morti e una sulla tragedia dell'11 settembre.

L'attore ha parlato dei suoi nuovi progetti in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter.

Il protagonista di Succession, Jeremy Strong, collaborerà con la Plan B di proprietà di Brad Pitt e Dede Gardner per realizzare la serie di Amazon Prime Video su quanto accaduto al Boeing 737 Max. Il suo ruolo sarà quello di un ingegnere che faceva parte del team del Boeing.

L'attore collaborerà inoltre con Tobias Lindholm, recentemente regista di The Good Nurse, per portare sugli schermi una miniserie in stile Chernobyl sulle conseguenze dell'11 settembre sulla vita di chi è intervenuto per primo dopo l'attacco alle Torri Gemelle.

Il filmmaker sarà regista e sceneggiatore degli episodi in cui si racconteranno i danni fisici subiti dalle persone che sono arrivate nell'area dove si trovavano le Torri Gemelle per aiutare chi era in difficoltà.

Strong è in contatto quasi quotidiano con i responsabili di Plan B Entertainment per delineare i dettagli delle sue prossime collaborazioni con la casa di produzione, con cui ha realizzato Selma e The Big Short. L'attore, parlando dei suoi progetti dopo Succession, ha spiegato: "Ci sono due cose che sto sempre cercando, ovvero la possibilità di trasformarmi e la possibilità legata al rischio. Immagino che tutto il resto sia come una pista per principianti".