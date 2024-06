Jeremy Renner: "Io e gli altri membri degli Avengers ci vogliamo bene davvero, non lo facciamo per Instagram"

Jeremy Renner è il protagonista della cover luglio/agosto della rivista Men's Health, in cui affronta diversi argomenti come il rapporto con i colleghi del Marvel Cinematic Universe e l'incidente del gennaio 2023 che stava per costargli la vita.

Proprio in relazione al suo incidente, Jeremy Renner ha ricordato l'affetto e la vicinanza dei suoi amici del franchise, da Robert Downey Jr. ad Anthony Mackie, mentre si trovava ricoverato in terapia intensiva all'ospedale nei giorni successivi.

Una vera amicizia

"È una cosa reale, non è solo per Instagram. Odiamo davvero quella roba. Abbiamo una chat di gruppo e l'abbiamo da molto tempo. Tutti noi abbiamo vissuto un'esperienza culturalmente significativa. E ci sono divorzi, matrimoni e bambini; molte cose sono accadute negli ultimi dodici anni" ha spiegato la star di Hawkeye.

Elizabeth Olsen, Joss Whedon e Jeremy Renner sul set di Avengers: Age of Ultron

Jeremy Renner preferirebbe vivere una brutta esperienza con i suoi amici che una bella avventura da solo:"Nei film sembriamo ad una festa in maschera, con oggetti di scena ridicoli e facciamo cose ridicole ma è anche bellissimo perché siamo tutti connessi" ha confessato l'attore "C'è una fratellanza o sorellanza o comunque la si voglia chiamare. Io la chiamo semplicemente amore. Amo ognuno di loro. Preferirei andare in prigione con Downey piuttosto che fare qualcosa di straordinario da solo. Preferirei avere un incidente d'auto con Evans".

L'unione del gruppo era stata confermata anche da Chris Hemsworth qualche mese fa, quando raccontò a GQ quanto fosse attiva la chat di gruppo nei giorni successivi all'incidente che coinvolse Renner:"Stavamo tutti chiacchierando nella chat degli Avengers ed è stato incredibile. Nessuno di noi sapeva davvero quanto fosse grave. Penso che in situazioni del genere ci si renda conto subito che ognuno di noi può andarsene in qualsiasi momento. Stiamo arrivando ad un'età in cui inizieremo a perdere le persone che amiamo".

Robert Downey Jr. aveva elogiato l'amico per la straordinaria forza di volontà con la quale era riuscito a riprendersi:"Vedere Renner incarnare letteralmente la resilienza è stato sbalorditivo, i miracoli accadono".