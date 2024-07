Jeremy Allen White incontrerà Bruce Springsteen per prepararsi alle riprese di Deliver Me From Nowhere

L'attore Jeremy Allen White sarà il protagonista del film biografico Deliver Me From Nowhere e ha svelato come si sta preparando per interpretare Bruce Springsteen.

Jeremy Allen White ha rivelato che incontrerà Bruce Springsteen, che interpreterà prossimamente in un film biografico intitolato Deliver Me From Nowhere.

La star di The Bear, nella giornata di ieri, ha parlato di come si sta preparando al progetto mentre stava partecipando a un party organizzato per celebrare l'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi.

L'incontro con Springsteen

In precedenza l'attore aveva dichiarato che voleva mantenere le distanze da Bruce Springsteen per poter trovare il suo approccio personale alla storia della star della musica e trovare la sicurezza necessaria a incontrarlo.

Jeremy Allen White ha ora svelato che lui e il Boss si sono scambiati dei messaggi e delle e-mail negli ultimi mesi e nella giornata di sabato andrà al suo concerto in programma a Londra, al Wembley Stadium.

Springsteen in concerto

Commentando l'appuntamento, l'interprete di Carmy nello show targato Disney+ e Hulu ha aggiunto. "Sono realmente entusiasta all'idea di vederlo esibirsi".

Jeremy ha inoltre scherzato commentando che Bruce manda messaggi "Come un boss".

Jeremy Allen White: "Nel biopic su Bruce Springsteen canterò con la mia voce"

Cosa racconterà il film

Deliver Me From Nowhere, diretto da Scott Cooper, avrà al centro un momento importante della storia di Bruce Springsteen che, all'inizio degli anni '80, ha affrontato i suoi demoni personali e iniziato la sua ascesa nel mondo della musica mentre lavorava alla realizzazione di Nebraska, uno degli album più apprezzati dalla critica e dai suoi fan.

Le riprese si svolgeranno in autunno e David Greenbaum e Steve Asbell, a capo di 20th, sono dei grandi fan di Springsteen e hanno agito con determinazione pur di ottenere i diritti del progetto.