Jensen Ackles nel cast del western Rust

Jensen Ackles sarà uno dei protagonisti del western Rust, con star Alec Baldwin, scritto e diretto da Joel Souza.

Il progetto sarà prodotto da El Dorado Pictures, la casa di produzione di Bladwin, in collaborazione con Cavalry Media.

Il film Rust racconterà la storia del famoso fuorilegge Harland Rust, interpretato da Alec Baldwin, che ha una taglia sulla sua testa da molto tempo. Quando il nipote tredicenne viene condannato per un omicidio compiuto per errore e condannato a morte, Rust viaggia con destinazione il Kansas per farlo evadere. I due fuggitivi devono quindi cercare di lasciarsi alle spalle sceriffi e un cacciatore di taglie, mentre segreti del passato emergono e tra i due inizia a formarsi un legame inaspettato.

Nel cast, oltre a Jensen Ackles, ci saranno anche Travis Fimmel, Brady Noon e Frances Fisher.

Joel Souza ha scritto la storia alla base del film in collaborazione con Baldwin, firmando poi la sceneggiatura ed essendo impegnato alla regia.

Ackles, ex star di Supernatural, recentemente è entrato a far parte del cast della serie The Boys e debutterà negli episodi della terza stagione con la parte di Soldier Boy.