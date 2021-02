Jennifer Lopez star di The Mother, film Netflix diretto da Niki Caro

Jennifer Lopez sarà la protagonista del film The Mother, nuovo progetto prodotto per Netflix che verrà diretto da Niki Caro.

Jennifer Lopez sarà la protagonista di The Mother, il nuovo film diretto dalla regista Niki Caro, recentemente dietro la macchina da presa di Mulan.

Il progetto vedrà coinvolta l'artista anche in veste di produttrice esecutiva e segna una nuova collaborazione con la piattaforma di streaming dopo l'adattamento di The Cipher.

Il film The Mother, che segna il ritorno di Niki Caro alla regia di Mulan, racconta la storia di un'assassina spietata e violenta che deve uscire allo scoperto per nascondere la figlia a cui aveva rinunciato anni prima.

La sceneggiatura sarà firmata da Misha Green, già showrunner di Lovecraft Country, e Andrea Berloff (Straight Outta Compton) ne ha firmato la versione più recente.

Jennifer Lopez sarà protagonista e produttrice del progetto in collaborazione con Elaine Goldsmith Thomas, Green, Benny Medina, Roy Lee e Miri Yoon.

La cantante e attrice sarà la protagonista per Netflix di The Cipher, progetto che la vedrà impegnata nel ruolo di un agente dell'FBI che si ritrova coinvolta nel piano di un serial killer.

Jennifer Lopez, prossimamente, sarà star anche di Shotgun Wedding, progetto che avrebbe dovuto avere come protagonista maschile Armie Hammer.