Jennifer Lopez star del thriller The Cipher, tratto dal libro Isabella Maldonado

Jennifer Lopez dovrebbe essere la protagonista di The Cipher, un adattamento del romanzo scritto da Isabella Maldonado.

Il progetto vedrà coinvolta l'attrice anche nel ruolo di produttrice esecutiva in collaborazione con i suoi partner Elaine Goldsmith Thomas e Benny Medina.

La sceneggiatura di The Cipher sarà firmata da Jason Smilovic e Todd Katzeberg, i creatori della serie Condor, andata in onda per due stagioni su Audience Channel e ideata come adattamento televisivo del film I tre giorni del Condor.

Al centro della trama ci sarà Nina Guerrero, la protagonista affidata a Jennifer Lopez, che si ritrova coinvolta nelle indagini riguardanti un serial killer che lascia dei codici complessi e degli indovinelli sulle scene del crimine, dando vita a una sfida a distanza con la polizia.

Smilovic e Katzberg, recentemente, hanno già firmato una sceneggiatura tratta da un altro romanzo, The Sisters, ambientato durante la Guerra fredda, e tra i suoi progetti precedenti ci sono Lucky Nimber Slevin e War Dogs.