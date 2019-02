Jennifer Lopez super sexy a lezione di pole dance per il nuovo film!

Marica Lancellotti

Anche Jennifer Lopez, sempre in perfetta forma ed esperta ballerina, ogni tanto ha bisogno di fare un ripasso dei passi di danza, solo che lei è super sexy anche quando impara qualcosa che non sa ancora fare. Come quando va a lezione di pole dance per il prossimo film, Hustlers, sotto gli occhi attenti del compagno Alex Rodriguez.

Dimenticate le scarpe da tennis e i pantaloni della tuta, Jennifer Lopez nel prossimo film sarà una spogliarellista esperta di ballo al palo, ecco perchè lei si è presentata in sala prove con shorts, crop top e tacchi vertiginosi. A supervisionare le sue prove un'insegnante esperta di pole dance. E non è tutto, perchè ai due personal trainer che solitamente la seguono, in onore di Hustlers la Lopez ne ha aggiunto un terzo: giornalmente lavora con Tracy Anderson per mantenere sempre toniche le sue proverbiali curve, con David Kirsch e con un terzo professionista, come si può scoprire seguendola su Instagram, che la sta aiutando a modellare il suo corpo in vista della grande prova sullo schermo a capo di un gruppo di strippers.

Hustlers sarà un adattamento dell'articolo del New York Times scritto da Jessica Pressler e intitolato The Hustlers at Scores in cui si racconta la storia di un ex gruppo di spogliarelliste che uniscono le proprie forze per prendere il controllo sui loro clienti di Wall Street. La regia sarà di Lorene Scafaria, autrice anche della sceneggiatura. La popstar avrà il ruolo della leader del gruppo determinato a risollevare la propria situazione economica e sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva nella realizzazione del film.

