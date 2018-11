Jennifer Lopez, sotto l'abito di Valentino verde... niente

Marica Lancellotti

Un abito Valentino verde: è quanto basta a Jennifer Lopez per apparire in tutto il suo splendore sulla copertina del magazine InStyle, che nel numero di dicembre le ha dedicato una lunga intervista e cinque bellissimi scatti. Tra cui ne è stato scelto uno, poi condiviso su Instagram non soltanto dalla rivista, ma anche da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison, e dalla stessa Jennifer Lopez, collezionando in poche ore oltre 4 milioni di like.

Pensare che quello che copre solo parzialmente il corpo scolpito della diva non è neppure un vestito verde! Come non ha mancato di sottolineare Laura Brown, caporedattrice di InStyle, quello è solo un mantello, quasi a voler fare di J.Lo una specie di supereroe: "Il completo di Valentino in realtà prevedeva anche una camicia e degli shorts. Ma non con questa signora!". Come a dire che per essere splendida a Jennifer Lopez basta una sola cosa: essere se stessa.

Alla soglia dei 50 anni (che compirà il prossimo luglio) la star è praticamente all'apice del suo successo... E della sua forma fisica, che è merito di anni di sacrifici, allenamenti in palestra e di uno stile di vita sano: niente alcool, niente caffeina, tante ore di sonno. "Ho imparato a prendermi cura di me stessa: questo è il risultato", chiosa Jennifer Lopez di fronte alla domanda su come si arrivi alla sua età come lei. Nessun miracolo di chirurgia, dunque, ma un lungo percorso alla ricerca del benessere quotidiano. Senza mai rinunciare al cibo e senza mai nascondere le proprie forme, anche se più generose di quanto certi canoni imporrebbero: "Nella mia famiglia le curve sono sempre state esaltate perché fa parte della nostra cultura. Per esempio: Jennifer ha un grosso sedere, e questa è una buona cosa!".

Cantante, ballerina, giudice in un talent, imprenditrice (ha lanciato la sua linea di trucchi e sta per lanciare una nuova linea di prodotti per la pelle), mamma di due bambini, attrice (ha da poco concluso l'avventura televisiva in Shades of Blue e sta per tornare al cinema con Second Act): Jennifer Lopez non conosce tregua e ha fatto della capacità di reinventarsi forse la sua più importante caratteristica. In una piccola clip postata ancora su Instagram, J.Lo, ironizzando simpaticamente sul suo ruolo di "inspiring woman", rivendica con forza il proprio diritto (e quello di ogni donna) a ricominciare: "Perchè per esempio non posso imparare a suonar il piano a 50 anni? Quel modo di dire, che le donne a una certa età non possono più fare questo e non possono più fare quello, è così antiquato! E poi quale sarebbe questa età? trenta? trentacinque? quaranta? cinquanta? L'età è solo un numero".