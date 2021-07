Jennifer Lopez produttrice e star dei film tratti dai musical classici come quelli di Rodgers & Hammerstein

La star Jennifer Lopez collaborerà con Skydance per produrre nuovi film tratti da musical classici come quelli di Rodgers & Hammerstein.

Jennifer Lopez, tramite la sua casa di produzione, collaborerà con Skydance per sviluppare alcuni progetti basati sui musical di proprietà di Concord, tra cui quelle delle icone Rodgers & Hammerstein.

La star della musica lavorerà con i suoi partner Elaine Goldsmith-Thomas e Benny Medina di Nuyorican Productions ai progetti.

La cantante e attrice ha inoltre l'opzione di essere la portagonista di almeno uno dei film tratti dai musical. Jennifer Lopez ha dichiarato: "I musical sono stati una parte importante della mia infanzia. Siamo così eccitati nell'iniziare la nostra collaborazione con Skydance e Concord nel reinterpretare alcuni dei musical più classici e portarli in vita in modi nuovi per una nuova generazione".

Bill Bost, presidente di Skydance Television, ha aggiunto: "Jennifer Lopez è un'icona internazionale in ogni senso della parola e siamo elettrizzati nell'espandere il nostro rapporto con Concord e unire le forze con una realtà creativa così fantastica. Skydance punta a creare delle storie che si rivolgono agli spettatori intorno al mondo e Jennifer è la partner perfetta per creare una nuova versione di questi musical amati e classici per il pubblico del ventunesimo secolo".

Jennifer Lopez sarà prossimamente star anche del film Atlas, diretto da Brad Peyton, con la parte di una donna che lotta per l'umanità in un futuro in cui un'Intelligenza Artificiale-soldato ha deciso che l'unico modo per porre fine alla guerra è sterminare gli esseri umani. Atlas, per sconfiggere questo nemico inaspettato, dovrà collaborare con l'unica cosa che teme più di ogni altra cosa, un'altra Intelligenza Artificiale.