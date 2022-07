Jennifer Lopez: "Da giovane ho avuto un attacco di panico per il troppo lavoro, mi credevo invincibile"

Jennifer Lopez ha recentemente ammesso che da giovane 'pensava di essere invincibile' fino al giorno in cui ha avuto un attacco di panico per il troppo lavoro.

Jennifer Lopez si è recentemente aperta a proposito della sua salute mentale, spiegando che da giovane ha sofferto di attacchi di panico a causa del troppo lavoro: la candidata al Grammy Award ha ricordato di essersi "sentita fisicamente paralizzata" durante uno degli attacchi provocati dall'esaurimento.

La Lopez ha esordito dicendo: "C'è stato un periodo nella mia vita in cui dormivo dalle 3 alle 5 ore a notte. Stavo sul set tutto il giorno e in studio tutta la notte, poi viaggiavo e giravo video nei fine settimana. Ero ancora ventenne e pensavo di essere invincibile."

"Finché un giorno, ero seduta in una roulotte e tutto il lavoro e lo stress accumulato, insieme al sonno insufficiente per riprendermi mentalmente, mi hanno sopraffatta", ha continuato la star. "All'improvviso mi sono sentita fisicamente paralizzata. Non riuscivo a vedere chiaramente e poi i sintomi fisici hanno iniziato a spaventarmi e la paura si è aggravata. Adesso so che era un tipico attacco di panico causato dalla stanchezza, ma non avevo idea di cosa fosse in quel momento".

"Mi sono resa conto di quanto gravi potessero essere le conseguenze se avessi continuato a ignorare ciò di cui il mio corpo e la mia mente hanno bisogno per mantenersi in salute", ha concluso Jennifer Lopez, quando le è stato chiesto di parlare della sua salute mentale e degli effetti del troppo lavoro.