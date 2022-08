Jennifer Lopez e Ben Affleck: il secondo matrimonio in Georgia con un velo lungo 6 metri (FOTO)

Jennifer Lopez, con indosso un velo lungo 6 metri, e Ben Affleck hanno appena celebrato il loro secondo matrimonio nel complesso di 87 acri che l'attore possiede in Georgia.

Dopo essersi sposati il mese scorso a Las Vegas, Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno celebrato le nozze per la seconda volta durante un fine settimana di festeggiamenti in Georgia. La celebrazione del matrimonio della coppia ha avuto luogo presso il complesso di 87 acri di Affleck a Hampton Island Preserve, dove i due attori si sono scambiati i voti durante una cerimonia di 45 minuti davanti a 135 amici e familiari.

Una fonte ha rivelato che sia Affleck, 50 anni, che la Lopez, 53 anni, sono innamorati della Georgia: "Ben ha acquistato la proprietà 20 anni fa quando si sono fidanzati per la prima volta. Hanno un legame speciale con quel posto e il suo 50esimo compleanno è stato la scorsa settimana, aveva senso festeggiarlo lì".

Per la cerimonia, JLo ha indossato un vestito Ralph Lauren con la schiena scoperta e con un velo di sei metri che sarebbe stato realizzato da artigiani italiani. Ben invece ha optato per uno smoking bianco che riprendeva il dress code indicato dagli sposi anche per gli invitati.

Tra gli ospiti famosi che hanno preso parte alla cerimonia figurano Matt Damon e la moglie Luciana Barroso, George Clooney, Jimmy Kimmel, Jane Fonda e Renée Zellweger. Non era invece presente Jennifer Garner, l'ex moglie e madre dei tre figli dello sposo, Casey Affleck, il fratello di Ben, e Marc Anthony, ex marito della sposa.