"Inaccettabile": una scena di nudo ha costretto Jennifer Lawrence a prendere una drastica decisione su un set

L'attrice premio Oscar racconta di essere intervenuta quando, durante le riprese di un film, si è accorta che sul set erano presenti persone che non avrebbero dovuto assistere alla scena.

Jennifer Lawrence non ha avuto dubbi su come reagire quando si è accorta che, durante una scena di nudo, sul set erano presenti membri della troupe che non erano stati autorizzati ad assistere alle riprese. L'attrice ha raccontato l'episodio durante un'intervista con Alex Cooper, conduttrice del podcast Call Her Daddy, spiegando perché abbia ritenuto necessario intervenire con decisione.

Jennifer Lawrence: "Se non mettiamo dei limiti, cosa succederà a un'attrice sconosciuta?"

Non ha precisato a quale film si riferisse, ma il principio che l'ha spinta a prendere posizione è chiaro: le regole che tutelano la privacy durante le scene intime devono essere rispettate, indipendentemente dalla notorietà dell'interprete. "C'è stato un episodio sul set in cui erano presenti membri della troupe che non erano stati autorizzati mentre giravo una scena di nudo", ha raccontato Lawrence. La reazione, ha spiegato, è stata immediata e decisa.

Jennifer Lawrence sul set

"Mi sono imposta con fermezza, soprattutto perché, se non stabiliamo questo principio al livello in cui ci troviamo adesso, che cosa succederà a una ragazza di 18 anni che non conosce nessuno?"

È proprio il rischio che possano essere le interpreti meno tutelate a subire le conseguenze più pesanti ad averla spinta a non lasciar correre. Una star affermata può avere maggiore potere contrattuale e più strumenti per contestare comportamenti inappropriati; per un'attrice agli inizi, invece, denunciare un problema può sembrare una scelta rischiosa.

Lawrence ha descritto il dilemma che una giovane interprete potrebbe trovarsi ad affrontare: "Si presenta sul set e trova persone che non erano state autorizzate. Deve decidere se dire qualcosa e rischiare di farsi una reputazione da persona difficile, oppure lasciare che persone con cui non si sente a proprio agio la vedano nuda?"

Per l'attrice, il problema non riguarda soltanto la singola scena, ma le condizioni che si accettano durante le riprese e il precedente che si rischia di creare. "Era importante spiegare alle persone coinvolte perché questo non fosse accettabile", ha concluso.

Il precedente di Game of Thrones: Esmé Bianco raccontò un episodio simile

Il racconto di Jennifer Lawrence richiama quello di Esmé Bianco, interprete di Ros nella prima stagione di Game of Thrones. Anche lei aveva raccontato di essersi ritrovata a girare una scena di nudo in circostanze che non rispettavano quanto previsto. "Avrebbe dovuto essere un set chiuso", aveva spiegato nel libro Fire Cannot Kill a Dragon. "Mi sono girata e ho visto tre uomini che tenevano tutti insieme un'unica bandiera davanti a una luce. Io ero completamente nuda".

Bianco aveva contestato immediatamente la loro presenza, chiedendo perché fossero necessarie tre persone per svolgere quel compito e intimando loro di andarsene.

Una scena con Jennifer Lawrence

I due episodi, pur appartenendo a produzioni diverse, riportano l'attenzione su una questione concreta: la riservatezza durante le scene di nudo non può dipendere dalla disponibilità dell'attrice a protestare, né dalla sua capacità di affrontare eventuali ripercussioni professionali. Il rispetto delle condizioni concordate deve essere garantito sul set, senza costringere chi recita a scegliere tra il proprio benessere e la paura di essere considerata difficile.

Durante la stessa intervista, Lawrence ha confermato un'altra notizia attesa dai fan: tornerà a interpretare Katniss Everdeen in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. L'attrice ritroverà inoltre due dei volti più familiari della saga, Josh Hutcherson e Woody Harrelson.

Il nuovo film riporterà dunque Lawrence nell'universo di Hunger Games, a distanza di anni dal capitolo che aveva concluso il percorso cinematografico di Katniss. Nel frattempo, le sue dichiarazioni sulle condizioni di lavoro durante le scene intime aggiungono un'altra testimonianza al dibattito sulla tutela degli interpreti e sulla responsabilità delle produzioni nel garantire ambienti professionali sicuri.