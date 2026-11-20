Jennifer Lawrence non si è tirata indietro davanti a una delle domande più indiscrete di Andy Cohen. Durante un'apparizione a Watch What Happens Live, l'attrice premio Oscar ha dovuto stilare una classifica dei suoi migliori baci sullo schermo, scegliendo tra cinque colleghi con cui ha condiviso il set: Liam Hemsworth, Bradley Cooper, Josh Hutcherson, Chris Pratt e Timothée Chalamet.

Josh Hutcherson batte Liam Hemsworth e Bradley Cooper

Accanto a lei c'era proprio Hutcherson, suo compagno nella saga di Hunger Games, che ha assistito in diretta alla valutazione. Jennifer Lawrence ha inizialmente commentato con una certa ironia che erano stati "tutti fantastici", ma Cohen ha subito intuito il sarcasmo. L'attrice, del resto, non ha mai nascosto quanto possa essere poco romantico girare una scena di bacio davanti a un'intera troupe, soprattutto dopo una giornata di lavoro di dodici ore.

Un ritratto di Jennifer Lawrence

Dopo un primo momento di esitazione, Lawrence ha cominciato a elencare i nomi, ma partendo dall'estremità sbagliata della graduatoria. Cohen le ha ricordato che doveva procedere dal migliore al peggiore, costringendola a rimettere in ordine le proprie preferenze. La classifica definitiva vede Josh Hutcherson al primo posto, seguito da Liam Hemsworth e Bradley Cooper.

Timothée Chalamet occupa la penultima posizione, mentre Chris Pratt chiude la lista.

Una scelta che ha inevitabilmente attirato l'attenzione, considerando che Lawrence e Pratt sono stati protagonisti insieme di Passengers, il film di fantascienza romantica del 2016 diretto da Morten Tyldum. I due interpretavano Jim e Aurora, due passeggeri di un'astronave diretta verso una nuova colonia spaziale, risvegliati dall'ibernazione con novant'anni di anticipo rispetto all'arrivo previsto.

Il ricordo di Passengers e il rapporto con Chris Pratt

La posizione assegnata a Pratt non sembra comunque mettere in discussione il rapporto professionale tra i due. All'epoca dell'uscita di Passengers, Lawrence aveva parlato con entusiasmo dell'esperienza condivisa con l'attore, ricordando soprattutto il loro senso dell'umorismo e la capacità di alleggerire una lavorazione particolarmente impegnativa.

Una scena con Jennifer Lawrence

In un'intervista a Extra, prima del debutto del film, le era stato chiesto quale fosse la qualità che apprezzava maggiormente del collega. La risposta era stata immediata: "Il suo senso dell'umorismo. Abbiamo riso tutto il giorno. È stata una lavorazione difficile, con giornate lunghissime".

Lawrence aveva raccontato che entrambi avevano trascorso molto tempo ad Atlanta senza praticamente vedere la luce del giorno. Essendo spesso soltanto loro due sul set, ridere insieme era diventato un modo per affrontare le fatiche delle riprese.

Passengers, realizzato con un budget stimato tra i 100 e i 150 milioni di dollari, aveva incassato circa 303 milioni a livello mondiale. Un risultato discreto sul piano commerciale, nonostante l'accoglienza piuttosto severa della critica. Pratt, nel 2017, aveva ammesso di essere rimasto sorpreso dalle recensioni negative, spiegando comunque di essere soddisfatto del risultato e del fatto che il film avesse recuperato i costi per lo studio.

La classifica di Jennifer Lawrence, insomma, sembra appartenere più al territorio delle confessioni scherzose da talk show che a quello dei giudizi sui colleghi. Ma con Hutcherson seduto proprio accanto a lei, il primo posto aveva probabilmente un testimone particolarmente interessato.