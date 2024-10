Jennifer Lawrence incinta: la star di Hunger Games è in attesa del secondo figlio

Jennifer Lawrence sarà presto mamma di un altro bambino. L'attrice, vincitrice del premio Oscar, è in attesa del secondo bebè, come confermato un suo rappresentante al magazine Vogue. Lawrence e il marito, il direttore di una galleria d'arte Cooke Maroney, sono già genitori di un altro bambino, Cy.

La coppia è sposata dal 2019. In seguito alla nascita del primo figlio, Jennifer Lawrence ha parlato della maternità in un'intervista, confessando di trovare spaventoso parlarne perché è un'esperienza diversa e soggettiva.

Nuovo arrivo

"Per fortuna ho molte amiche che sono state sincere. Che mi hanno detto che è spaventoso perché potrei non sentirmi subito connessa o innamorarmene immediatamente, quindi mi sentivo molto preparata ad essere indulgente" disse Lawrence.

Primo piano di Jennifer Lawrence in Un gelido inverno

La mattina dopo la nascita di Cy, il primogenito della coppia, Jennifer Lawrence ha dichiarato di essersi sentita come se tutta la sua vita fosse ricominciata. Come se fosse il primo giorno della sua vita:"Mi sentivo così innamorata. Il mio cuore si è espanso ad una capacità che non conoscevo. Includo mio marito in questo".

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney, esperto d'arte della New York's Gladstone Gallery, hanno una relazione dal maggio 2018 e si sono fidanzati nel gennaio 2019, sposandosi lo stesso anno nel mese di ottobre nel Rhode Island, davanti a star e amici come Emma Stone, Bradley Cooper, Josh Hutcherson e David O. Russell. A Los Angeles, nel febbraio 2022, è nato il primogenito Cy.

A Hollywood, Jennifer Lawrence ha costruito una solida carriera. È la prima attrice a ricevere quattro nomination agli Oscar prima dei 25 anni, per i film Un gelido inverno, American Hustle - L'apparenza inganna, Joy e Il lato positivo - Silver Linings Playbook, per il quale si aggiudicò l'Oscar alla miglior attrice protagonista, battendo colleghe del calibro di Jessica Chastain, Emmanuelle Riva, la giovanissima Quvenzhané Wallis e Naomi Watts.