Jennifer Aniston viene interrotta dai suoi cani durante un allenamento (VIDEO)

Jennifer Aniston ha recentemente condiviso un adorabile video che la immortala durante uno dei suoi allenamenti: nel filmato la star di Friends, tra allungamenti e sollevamento pesi, viene interrotta da due dei suoi cani: Lord Chesterfield e Clyde.

Gli 11 secondi del virale Instagram Reel iniziano con la Aniston intenta ad allenarsi mentre i suoi due amici pelosi, che a quanto pare non ne hanno mai abbastanza di lei, giocano al tiro alla fune con un peluche sotto le sue gambe.

Il suo grosso cane bianco, Chesterfield, in seguito si interessa al kettlebell utilizzato dalla star, al punto di iniziare a copiare le sue mosse mentre l'attrice completa le sue ripetizioni di squat. La star di The Morning Show, alla fine, cede alle distrazioni ed inizia a giocare con il suo cane e il filmato di conclude con un primo piano di Lord Chesterfield.

L'adorabile post presenta anche la voce comica di Lorena Pages, celebre star di TikTok, che ha dato il via ad una recente tendenza con la seguente frase: "OK, so di essere carino, ma smettila di soffocarmi". Jennifer Aniston, da tempo un amante degli animali, oltre a Lord Chesterfield e Clyde, ha anche un pitbull bianco di nome Sophie.