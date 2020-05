Jennifer Aniston: i segreti delle scene di nudo in Come ti spaccio la famiglia

Jennifer Aniston ha detto che spogliarsi sul set di Come ti spaccio la famiglia è stato molto difficile per lei e che il ruolo di Rose la innervosiva molto.

Jennifer Aniston, nonostante la sua carriera decennale colma di successi, ha confessato che girare le scene di nudo sul set di Come ti spaccio la famiglia è stata una vera e propria sfida per lei. L'attrice era estremamente tesa interpretando il ruolo della spogliarellista che si trasforma in madre nella commedia del 2013, in particolare durante la scena dello spogliarello.

"Penso che sia la cosa più terrificante che abbia mai fatto in tutta la mia vita", ha dichiarato Aniston al Festival Internazionale del Cinema di Santa Barbara. "La gente mi chiede spesso: 'Qual è la cosa più spaventosa che tu abbia mai fatto?' E posso dire, onestamente, che è lo spogliarello. È stato davvero spaventoso."

La Aniston ha rivelato di voler fare tutto da sola: "Per quanto riguarda quel tipo di scene, devo essere io a girarle! Ma ovviamente non sono mai stata completamente nuda, mai", ha riferito Jennifer. "Avevo una controfigura per la fine dello spogliarello, quando sarei dovuta scendere in strada e salire sull'autobus. C'era una vera e propria moltitudine di paparazzi vicino al set e non volevo che scattassero quelle foto."

L'attrice, ora cinquantunenne, è molto famosa anche per il suo regime di allenamento. Durante un'intervista concessa a InStyle ha dichiarato: "Mi alleno quasi ogni giorno, almeno cinque o sei giorni alla settimana. Faccio 40 minuti di cardio: bicicletta, corsa, l'ellittica o una combinazione di tutti e tre. Poi faccio Pilates un giorno alla settimana e yoga almeno tre giorni alla settimana."