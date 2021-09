Jennifer Aniston sta scrivendo un'autobiografia? L'attrice fa chiarezza

Jennifer Aniston, durante un'intervista recente, ha deciso di fare chiarezza a proposito della voce che circola da mesi secondo la quale la star di Friends starebbe scrivendo un'autobiografia, la cui pubblicazione sarebbe ormai imminente.

Friends - The Reunion: Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston e il cast in una foto dello speciale

L'attrice 52enne ha risposto all'affermazione che circola online durante un'intervista con Rosanna Scotto di Fox 5 New York, relativa al suo tour promozionale virtuale che la Aniston sta portando avanti al fine di pubblicizzare la seconda stagione di The Morning Show.

"Ho sentito che stai lavorando ad un'autobiografia. Come sta andando?" ha chiesto Rosanna, al che Jennifer ha risposto: "Sto lavorando a cosa? Un'autobiografia? No, non è vero; voglio dire, tengo un diario da molto tempo, ma nessuno lo leggerà mai".

In The Morning Show, Jennifer Aniston interpreta una presentatrice di uno show mattutino e le è stato chiesto se avrebbe mai desiderato condurre un programma televisivo. "Lo adoro. Stai scherzando? Prima di tutto, mi sono divertita tantissimo quando ho sostituito Ellen l'anno scorso. Mai dire mai. Non sarà il mio futuro per adesso ma io amo quell'ambiente", ha concluso la star.