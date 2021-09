Jennifer Aniston, nuova relazione in vista? "Credo sia arrivato il momento"

In occasione della sua partecipazione allo show Lunch with Bruce, Jennifer Aniston ha dichiarato di essere pronta per iniziare una nuova relazione

Jennifer Aniston è pronta per lasciarsi andare a un nuovo amore. Nel corso della sua partecipazione allo show Lunch with Bruce, la stella di Friends ha dichiarato di essere pronta per iniziare una nuova relazione sentimentale.

Come riportato da PEOPLE, Jennifer Aniston ha dichiarato: "Credo che sia arrivato il momento. Penso che io sia nuovamente in grado di dividere la mia vita con un'altra persona. Per molto tempo, ho preferito evitare. Mi è piaciuto essere una donna single. Ho amato tantissimo questa possibilità, considerando che frequento qualcuno da quando ho 20 anni. C'è qualcosa di veramente bello nel prendersi i propri tempi".

Jennifer Aniston è stata sposata con Brad Pitt dal 2000 al 2005 e con Justin Theroux dal 2011 al 2017. L'attrice di Friends, inoltre, ha rivelato i tratti che, secondo lei, l'uomo ideale dovrebbe avere: "Beh, la facilità di parlare con me la prima volta è un buon indicatore sul nostro feeling. Deve essere sicuro di sé ma non arrogante, deve essere ironico, ti prego, davvero ironico! E, infine, generoso! Non chiedo così tanto!".

Lo scorso giugno, Jennifer Aniston ha parlato della sua vita sentimentale e ha rivelato di non aver mai provato app di dating: "Assolutamente no! Preferisco la modalità tradizionale. Mi piace che qualcuno mi chieda di uscire!". Infine, sulla possibilità di sposarsi nuovamente, l'attrice ha rivelato: "Mmm, non so. Preferisco trovare un partner davvero speciale. Per ora, penso a divertirmi insieme a lui e a vivere una vita serena. Non mi interessano i documenti legali, per adesso".

Al momento, Jennifer Aniston è sugli schermi dei nostri PC grazie alla seconda stagione di The Morning Show, distribuita su Apple TV+.