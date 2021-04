Jennifer Aniston: Justin Theroux smentisce le ragioni della loro rottura

Justin Theroux ha recentemente rivelato qual è il vero motivo per cui si è separato da Jennifer Aniston, spiegando anche perché è ancora in contatto con l'attrice.

In una recente intervista con Esquire, Justin Theroux ha parlato della sua separazione, smentendo alcune voci relative al motivo per cui si sarebbe effettivamente separato da Jennifer Aniston. Secondo alcune voci i due si sarebbero lasciati perché volevano vivere su coste opposte: "Questa è una bugia, per la maggior parte" ha dichiarato Theroux.

"Le persone fanno sempre così, creano storie sugli altri per sentirsi meglio con se stesse oppure semplificano le cose a loro piacimento loro. Credo che sia sempre la solita storia: 'Questa persona ama il rock' n 'roll, quella persona ama il jazz." Non è così. È una semplificazione eccessiva". Ha spiegato l'attore statunitense.

Theroux ha anche spiegato come i due siano "rimasti amici" da quando hanno deciso di separarsi: "Non parliamo tutti i giorni, ma ci chiamiamo, a volte anche su FaceTime. Ci scriviamo. Non abbiamo avuto una rottura drammatica, ci siamo separati e basta ma ci vogliamo ancora bene. Sono sincero quando dico che tengo molto alla nostra amicizia."

"Per me sarebbe un peccato se diventassimo due sconosciuti", ha continuato Theroux, prima di offrire alcuni consigli sulle relazioni in generale: "Penso che quando diventi bravo con le relazioni - ecco a voi quello bravo, sono single, povero me - se ami una persona lo capisci e dovresti continuare ad amarla anche se la relazione finisce."